Tesla:auto scontro con pilota automatico

NEW YORK, 31 MAR - Il guidatore della Tesla Model X coinvolta in un incidente mortale la scorsa settimana in California aveva appena inserito il pilota semi-automatico. Lo ha ammesso la stessa società di Elon Musk, alimentando i dubbi sulla sicurezza delle auto con tecnologie di guida autonoma sulle strade pubbliche. Al momento dell'impatto - è stato spiegato - le mani del guidatore da almeno sei secondi non erano poggiate sullo sterzo. La collisione è avvenuta nonostante sia scattato un segnale video e sonoro per avvertire il guidatore di riprendere il volante. Le autorità federali hanno aperto un'indagine sull'episodio, con il titolo di Tesla che ha vissuto giornate di grande tensione a Wall Street.