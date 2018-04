Bardonecchia: Francia sospende controlli

ROMA, 1 APR - "Ho chiesto ai doganieri, che non hanno fatto nulla di illegale, di sospendere il funzionamento del nostro accordo, in attesa di una mia visita al governo italiano. Se bisogna rivedere l'accordo, ovviamente lo faremo". Lo ha detto il ministro francese dei Conti Pubblici, Gérald Darmanin, nella trasmissione 'Grand jury' di Lci-Rtl-Le Figaro, dopo il caso scoppiato a Bardonecchia. In un tweet, Darmanin ha poi sottolineato che "l'Italia è una nazione sorella".