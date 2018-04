Gaza: Israele, nessuna inchiesta

ROMA, 1 APR - "Non ci sarà alcuna commissione di inchiesta" sugli scontri a Gaza. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Lieberman, alla radio militare replicando alla richiesta del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, di aprire "un'indagine indipendente e trasparente" sui disordini che hanno portato alla morte di almeno 15 palestinesi venerdì. "Questi continui ipocriti appelli per una commissione d'inchiesta devono capire che non ci sarà nulla di simile", ha aggiunto. Lo riferiscono i media locali.