Coree: Kim Jong-un a concerto star Seul

ROMA, 1 APR - C'erano anche il leader nordcoreano, Kim Jong-un e la moglie al concerto di gruppi K-Pop del sud che si sono esibiti a Pyongyang. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana Yonyap che cita il ministero della Cultura. E' la prima volta, in oltre 10 anni, di una esibizione di un gruppo musicale del sud a Pyongyang in quella che è considerato un ulteriore segnale di distensione tra le due Coree. Il concerto, dal titolo 'La primavera sta arrivando', si è tenuto in serata al East Pyongyang Grand Theatre che può contenere fino a 1.500 spettatori. Il leader nordcoreano "ha mostrato interesse durante l'esibizione e ha fatto domande sulle canzoni e sulle parole", ha detto ai giornalisti il ministro della Cultura di Seul, riferisce la Reuters. Kim Jong-un ha quindi stretto mani e posato per alcune foto con le star dietro le quinte, riferiscono altri media.