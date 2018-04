Usa: Trump a Democratici, basta Daca

ROMA, 1 APR - "Le pattuglie di confine non sono autorizzate a svolgere correttamente il loro lavoro per colpa di ridicole leggi liberali dei Democratici come 'Catch and Release' ('fermi e rilasci', ndr). Sempre più pericolose. Arrivano le 'carovane'. I Repubblicani devono passare leggi severe ORA. BASTA CON L'ACCORDO DACA". Questo il tweet del presidente Usa Donald Trump che torna a chiedere la fine dell'ostruzionismo e minaccia la fine accordo con i Democratici sul Daca, il programma di protezione per i dreamer, gli immigrati irregolari entrati negli Usa quando erano bambini.