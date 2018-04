Kuwait: coppia condannata a morte

ROMA, 2 APR - Un tribunale kuwaitiano ha condannato a morte una coppia, lui libanese e lei siriana, per l'omicidio di una cameriera filippina. Lo riporta la Bbc. Il cadavere di Joanna Demafelis è stato trovato a febbraio in un congelatore nell'appartamento dove aveva vissuto la coppia. L'omicidio risale ad oltre un anno prima. Il caso ha innescato una crisi diplomatica tra Kuwait e Filippine, tanto da indurre Manila a vietare ai connazionali di recarsi per lavoro in Kuwait. Dopo che l'Interpol ha lanciato una ricerca internazionale, la coppia è stata arrestata in Siria nel febbraio scorso. Nader Essam Assaf è stato consegnato alle autorità libanesi, che secondo quanto riferito, stanno ora considerando una richiesta di estradizione del Kuwait. La moglie, Mona, è invece detenuta a Damasco. Dopo il ritrovamento del cadavere di Joanna Demafelis le autorità filippine affermano di aver facilitato il ritorno a casa di oltre 1.000 "connazionali lavoratori in difficoltà nel Kuwait". La maggior parte domestici.