Londra violenta, più omicidi che a Ny

ROMA, 2 APR - Per la prima volta nella storia Londra è diventata una città più violenta di New York. Dall'inizio dell'anno sono già trenta gli omicidi compiuti nella capitale britannica, l'ultimo due giorni fa. Lo riportano i media britannici. Numeri che fanno paura se si considera che a febbraio a Londra sono state uccise 15 persone, contro le 14 di New York e solo nella settimana dal 14 al 20 marzo hanno perso la vita ben otto persone, tutte sotto i 30 anni. L'ultima vittima, un ragazzo di 20 anni, è stato accoltellato a morte fuori da un locale in un quartiere a sud ovest della capitale. Secondo gli esperti, a parità di popolazione (circa 8 milioni di persone) New York è riuscita a ridurre gli atti criminali con una politica di tolleranza zero da parte della polizia: negli ultimi venti anni gli omicidi sono passati da 2000 a 230 l'anno.