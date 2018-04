Da Ue 180mln a sostegno profughi Grecia

BRUXELLES, 2 APR - La Commissione europea ha annunciato oggi un nuovo finanziamento di 180 milioni di euro per progetti di aiuto in Grecia, per potenziare il programma 'Sostegno d'emergenza all'integrazione e alla sistemazione abitativa' (Estia) che aiuta i rifugiati nelle strutture urbane e fuori dai campi fornendo loro regolare assistenza in denaro. Il finanziamento arriva mentre il commissario per gli aiuti umanitari e gestione delle crisi, Christos Stylianides, incontrava ad Atene il premier greco, Alexis Tsipras. "I nostri programmi umanitari per i rifugiati in Grecia sono un chiaro e forte segnale di solidarietà europea", ha dichiarato il commissario Stylianides. "Continuiamo a mantenere il nostro forte impegno ad aiutare i rifugiati in Grecia a condurre vite più sicure, normali e dignitose e a facilitare la loro integrazione nell'economia e nella società locali", ha aggiunto.