Incidente in Spagna, muore un elefante

ROMA, 2 APR - Cinque elefanti hanno costretto alla chiusura di un'autostrada nella Spagna sud-orientale dopo essere fuggiti dal camion da circo che li trasportava e che ha fatto incidente. Uno degli elefanti è morto per le ferite riportate, mentre altri due sono rimasti feriti, secondo la polizia locale. La notizia è riportata dalla Bbc. Per recuperare gli animali feriti dalla carreggiata è stata usata una gru. L'incidente è successo lunedì pomeriggio nella città di Pozo Cañada vicino ad Albacete, nella regione della Murcia. Il conducente del camion coinvolto nell'incidente non è stato ferito.