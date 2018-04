India, annullate nuove regole fake news

NEW DELHI, 3 APR - Appena poche ore dalla sua pubblicazione, e di fronte alle numerose proteste e critiche ricevute, il primo ministro indiano Narendra Modi ha ordinato oggi l'annullamento del regolamento annunciato dal ministero dell'Informazione e delle Telecomunicazioni che prevedeva sanzioni per i giornalisti responsabili di aver diffuso 'fake news'. Lo riferisce l'agenzia di stampa Ians. Una fonte ufficiale ha detto che "il primo ministro ha impartito una direttiva di annullare il comunicato stampa riguardante le 'fake news' precisando che la questione dovrà essere affrontata unicamente a livello del 'Press Council of India'". Il nuovo regolamento prevedeva fino alla sospensione per 6 mesi dei giornalisti ritenuti colpevoli di pubblicazione di notizie non vere e di pene più severe, fino alla revoca della professione, in caso di reiterazioni. Le organizzazioni dei giornalisti e vari partiti di opposizione hanno criticato il provvedimento come "un attacco alla libertà di stampa".