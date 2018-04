Netanyahu,determinati espellere migranti

TEL AVIV, 03 APR - "Malgrado le limitazioni giuridiche e le crescenti difficoltà internazionali continueremo ad agire con determinazione per ricorrere a tutte le possibilità che abbiamo a disposizione per far uscire gli infiltrati dal Paese'': questo l'impegno assunto dal premier Benyamin Netanyahu durante l'incontro odierno con abitanti di rioni di Tel Aviv dove e' forte la presenza di migranti africani. Dopo la sua decisione di annullare l'accordo con l'Unhrc, Israele - ha aggiunto - ''continuerà a cercare altre soluzioni''.