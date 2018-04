Brexit: è scontro su passaporto blu

LONDRA, 3 APR - Degenera in un paradossale scontro legale la vicenda dei tradizionali passaporti color 'blu navy' che il governo conservatore britannico ha annunciato di voler ripristinare - al posto di quelli bordeaux, adottati senza alcun obbligo nel 1988 per uniformità con la maggioranza dei Paesi Ue - come simbolo di ritrovata 'indipendenza' post Brexit. Una azienda nazionale, la De La Rue, ha infatti deciso di fare causa contro l'assegnazione di un contratto da 490 milioni di sterline per la realizzazione dei nuovi-vecchi documenti a una concorrente franco-olandese, la Gemalto. La vicenda aveva già suscitato fiere polemiche di sapore patriottico nel Regno, con grande imbarazzo del governo di Theresa May. Finché, a mettere i piedi nel piatto non è arrivata ora la De La Rue, che accusa la Gemalto d'aver presentato la sua offerta al ministero dell'Interno britannico con un eccesso di ribasso. E di aver penalizzato scorrettamente l'alternativa britannica, più cara "ma di miglior qualità e più sicura tecnicamente".