Gb: principe Filippo operato all'anca

LONDRA, 4 APR - Sollievo per il principe Filippo, 96enne consorte della regina Elisabetta, operato oggi all'anca all'ospedale Edward VII di Londra "con successo", secondo quanto rende noto Buckingham Palace. "Il Duca di Edimburgo - si legge nel comunicato di corte - è stato sottoposto con successo a un intervento di protesi d'anca e la sua ripresa è soddisfacente in questa fase iniziale". Nella nota si precisa poi che "Sua Altezza Reale dovrebbe rimanere in ospedale per diversi giorni" e si assicura che è "a suo agio e in buono spirito".