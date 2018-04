Puigdemont ripropone Sanchez candidato

MADRID, 5 APR - Il presidente deposto catalano Carles Puigdemont ha riproposto in una lettera dal carcere tedesco in cui è detenuto da due settimane la candidatura del leader indipendentista Jordi Sanchez alla presidenza della Generalità. Il tribunale supremo spagnolo aveva impedito il mese scorso a Sanchez, in carcere preventivo a Madrid, di presentarsi all'elezione. Nel frattempo però, ricorda Puigdemont, la Commissione dei diritti umani dell'Onu ha chiesto alla Spagna di tutelare i suoi diritti civili e politici.