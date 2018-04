Ex capo Mossos incriminato per sedizione

MADRID, 5 APR - L'ex capo della polizia catalana dei Mossos, Josep Lluis Trapero, è stato incriminato per 'sedizione' e 'organizzazione criminale' e rinviato a giudizio a Madrid per il referendum di indipendenza e le manifestazioni del 20 settembre scorso. Con Trapero sono stati rinviati a giudizio l'ex direttore dei Mossos Pere Soler e l'ex segretario generale agli interni della Generalità Cesar Puig. In una causa separata 15 leader catalani fra cui l'ex presidente Carles Puigdemont sono incriminati per 'ribellione' dal Tribunale Supremo.