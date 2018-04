Polizia Ny uccide un nero disarmato

ROMA, 5 APR - La polizia di New York ha sparato ad un afroamericano con problemi psichici uccidendolo, in una strada di Brooklyn, dopo che questi aveva brandito e puntato un oggetto che gli agenti hanno ritenuto fosse una pistola, e che è invece risultato essere solo un tubo di metallo ricurvo. Lo riferisce il New York Times. Cinque agenti, di cui tre in borghese, hanno risposto a tre chiamate al 911 (il numero per il pronto intervento della polizia) in cui veniva segnalato che un uomo in strada continuava a puntare un'arma contro i passanti. "Il sospetto ha stretto con due mani un oggetto assumendo una posizione di tiro mentre gli agenti si avvicinavano", ha detto un portavoce della polizia, Terence Monahan, aggiungendo che a quel punto, quattro agenti hanno aperto il fuoco, e sparato in tutto dieci colpi contro l'uomo, poi identificato col nome di Saheed Vassell, di 34 anni.