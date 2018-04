'Puigdemont in libertà condizionata'

BERLINO, 5 APR - Il Tribunale superiore dello Schlewig-Holstein ha deciso di rimettere in libertà con una cauzione di 75mila euro l'ex leader catalano Carles Puigdemont in attesa della decisione sull' estradizione. I giudici hanno dichiarato "inammissibile" la parte della richiesta di estradizione di Madrid fondata sul reato di ribellione per "motivi giuridici" e "ammissibile" quella che riguarda la malversazione di fondi pubblici per il finanziamento del referendum del primo ottobre. Su questa seconda parte si concentrerà dunque l'esame nel merito della richiesta di estradizione presentata dalla Spagna.