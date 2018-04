Siria: 'raid su Douma, tregua violata'

BEIRUT, 6 APR - La tregua in Siria è stata violata. Lo denunciano attivisti dell'opposizione, segnalando raid su Douma, città in mano ai ribelli nella regione della Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Secondo l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), otto raid aerei sono stati compiuti su Douma, l'ultima città in mano agli insorti nella Ghuta, dove da due giorni erano state interrotte le operazioni di evacuazione dei miliziani del gruppo Jaish al Islam per dissidi nelle trattative in corso con le forze russe. Si tratta del primo bombardamento sull'enclave alle porte di Damasco da dieci giorni, da quando cioè sono cominciate le operazioni per l'evacuazione di miliziani ribelli e dei loro familiari grazie ad accordi raggiunti con le forze russe. Secondo l'agenzia governativa Sana, i raid odierni sono avvenuti in risposta a bombardamenti con mortai compiuti da Jaish al Islam su un quartiere di Damasco.