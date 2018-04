Siria: ong, 27 morti nei raid su Ghuta

BEIRUT, 6 APR - Sono 27, di cui 5 bambini, le persone uccise oggi da raid aerei governativi siriani a Duma, l'ultimo bastione dei ribelli nella Ghuta orientale. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). La televisione di Stato ha riferito che l'esercito ha lanciato un'offensiva di terra verso Duma, dopo che gli insorti di Jaish al Islam hanno rimesso in discussione un accordo raggiunto in precedenza per evacuare la città.