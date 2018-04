Avanti preparativi summit Trump-Putin

WASHINGTON, 6 APR - I preparativi per un incontro tra Trump e Putin non subiranno conseguenze in seguito alle nuove sanzioni Usa alla Russia per le interferenze elettorali. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. "Come ha detto il presidente, egli vuole avere una buona relazione con la Russia ma questo dipenderà da alcune delle azioni dei russi", ha osservato.