Lieberman, 'ipocrisia' su morte reporter

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 APR - Sono motivate da "ipocrisia" le richieste giunte da più parti per un'indagine sull'uccisione, venerdì al confine con Israele, del fotoreporter di Gaza. "Questa è la marcia dell'ipocrisia, è la marcia della follia a cui siamo abituati". Lo ha detto il ministro della difesa Avigdor Lieberman alla radio militare. "In Siria sono morte mezzo milione di persone, di cui 48 civili la scorsa notte. Ma il Consiglio di sicurezza Onu non è convocato e la Lega araba fa finta di niente. È pura ipocrisia".