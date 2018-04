Spagna: Regina e suocera sorridenti

MADRID, 8 APR - Sono riapparse in pubblico, mentre chiacchierano sorridenti, la regina di Spagna Letizia e la regina emerita Sofia, dopo il video che ha fatto il giro del mondo nel quale Letizia cercava di impedire alla suocera di scattare una foto con le nipoti. Sgarbo che, alcuni giorni dopo, ha pagato ricevendo un coro di fischi alla sua prima apparizione dopo la diffusione del video. La casa reale sembra dunque essere corsa ai ripari, mostrando in pubblico suocera e nuora in piena armonia. E' accaduto ieri, quando da un'auto, guidata da Re Felipe VI , è scesa prima la regina Letizia, che è andata ad aprire la portiera a Sofia, aiutandola sorridente a scambiando con lei alcune parole. Sorrisi ricambiati dalla regina emerita. I reali stavano andando a trovare Juan Carlos all'ospedale di Madrid, convalescente dopo l'operazione per sostituire una protesi al ginocchio.