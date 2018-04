Siria: Onu, uso armi chimiche ripugnante

NEW YORK, 8 APR - Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, è "particolarmente allarmato" dalle accuse secondo cui sarebbero state usate armi chimiche contro i civili a Duma, in Siria. Lo afferma una nota del suo portavoce, Stephane Dujarric. "Le Nazioni Unite non sono in grado di verificare queste segnalazioni - continua - ma Guterres osserva che qualsiasi uso di armi chimiche, se confermato, è ripugnante e richiede un'indagine approfondita".