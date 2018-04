Terzo bebè Kate Middleton a Lindo Wing

ROMA, 9 APR - Il terzo figlio di Kate Middleton e del principe William verrà alla luce nell'ala privata del St Mary' hospital, la Lindo Wing. E' stato annunciato da Clarence House. Tutto è pronto per il lieto evento. E il sesso del nuovo nato sarà una sorpresa: William e Kate hanno scelto di non sapere se sarà un maschio o una femmina. Il principe William e la Duchessa di Cambridge hanno già un maschio, il principe George di quattro anni e la principessa Charlotte, di due. Entrambi sono nati nell'esclusivo reparto 'imperiale' dell'ospedale di Paddington, nel centro di Londra dove nacquero sia William che Harry e molti altri membri della famiglia reale. La Lindo Wing, esclusiva ala della clinica, è riconosciuto a livello internazionale come uno dei reparti di maternità più moderni e prestigiosi: fu inaugurato dalla regina Elisabetta nel 1937. Per il lieto evento reale intanto è stato transennato l'edificio tutto intorno per limitare la folla dei curiosi in attesa di Kate e William.