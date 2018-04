Nozze Herry e Meghan, donazioni non doni

ROMA, 9 APR - Non regali, ma opere di bene. Il principe Harry e la sua futura sposa Meghan Markle, colpiti dall'affetto ricevuto dall'annuncio del loro fidanzamento e "desiderosi che più persone possibile possano beneficiare di questa generosità d'animo", hanno deciso di chiedere a chiunque lo desideri di inviare una donazione a organizzazioni caritatevoli piuttosto che un regalo di nozze. Lo annuncia la casa reale britannica sul proprio sito. Harry e Meghan "hanno personalmente selezionato sette organizzazioni che, riflettendo i loro valori condivisi, vorrebbero sostenere". Si tratta di organizzazioni che si occupano di sport come cambiamento sociale, di sostegno alle donne, ambiente, senzatetto, Hiv e orfani delle forze armate. La lista delle associazioni coinvolte è stata pubblicata sullo stesso sito in vista delle nozze, il 19 maggio.