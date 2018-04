Grecia: Varoufakis, mi candido premier

ROMA, 9 APR - L'ex ministro delle Finanze greco, Yanis Varoufakis, intende candidarsi alla carica di primo ministro alle prossime elezioni politiche in Grecia. Lo ha detto nel corso di un'intervista all'emittente turca Trt. Diem25, il movimento progressista pan-europeo fondato da Varoufakis, ha da poco lanciato la sua ala greca, MeRA25, che intende contrastare le politiche di austerità che hanno devastato l'economia e la società elleniche negli anni della crisi. "So che sembra un incubo diventare il primo ministro della Grecia. Ma la verità è che è uno sporco lavoro, ma qualcuno deve farlo. Vorrei non doverlo fare... vorrei poter sostenere Tsipras, sostenere chiunque faccia la cosa giusta per questo paese. Ma ci sono momenti in cui alle parole devi far seguire i fatti", ha dichiarato l'economista greco-australiano.