Corea Nord:Kim discute rapporti Seul,Usa

PECHINO, 10 APR - Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha discusso dei colloqui in corso con gli Usa a un importante evento del Partito dei Lavoratori, in quella che è la prima menzione ufficiale del tema fatto dai media di Pyongyang. L'occasione, ha riferito oggi la Kcna, è maturata grazie alla riunione del Politburo del Comitato centrale riunitosi lunedì in cui Kim "ha fatto una profonda analisi e valutazione dell' orientamento degli sviluppi delle relazioni attuali tra Nord e Sud e delle prospettive del dialogo tra la Corea del Nord e gli Usa".