Lieberman, non so chi ha colpito base

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 APR - "Non so cosa sia successo lì o chi abbia attaccato, ma so per certo una cosa: non permetteremo all'Iran di stabilirsi in Siria qualunque sia il prezzo". Lo ha detto il ministro della difesa Avigdor Lieberman oggi in visita sulle Alture del Golan a ridosso della Siria riferendosi all'attacco attribuito ad Israele sulla base area del regime di Assad. "Non abbiamo scelta. Consentire a Teheran di stare in Siria significa consentire all'Iran di stringerci un cappio al collo. Non lo faremo".