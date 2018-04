Cina denuncia i dazi Usa al Wto

(ANSA-AP) - GINEVRA, 10 APR - La Cina ha presentato una denuncia commerciale al World Trade Organization (Wto) contro i dazi americani sull'acciaio e l'alluminio. Il Wto ha reso noto che Pechino, come da prassi, ha chiesto un periodo di consultazioni di 60 giorni con gli Stati Uniti per risolvere la disputa. Se le consultazioni non avranno esito positivo, il passo successivo potrebbe essere la richiesta della Cina di una decisione da parte di un gruppo di esperti commerciali.