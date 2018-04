Azerbaigian al voto

MOSCA, 11 APR - In Azerbaigian oggi si tengono le elezioni presidenziali e alle ore 12:00 si sono recati alle urne quasi il 40% degli aventi diritto. I seggi chiuderanno alle 19:00. Il presidente in carica Ilham Aliyev, già eletto nel 2003, 2008 e 2013, viaggia sicuro verso il quarto mandato, la cui durata è stata prolungata a 7 anni. Ilham Aliyev è figlio di Heydar Aliyev, a sua volta presidente dell'Azerbaigian dal 1993 al 2003. A sfidarlo vi sono 7 candidati. L'inviato del Consiglio d'Europa a fatto sapere a Interfax che per ora non sono state registrate violazioni al processo di voto.