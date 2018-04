Brasile: Lula resta in carcere

BRASILIA, 11 APR - Il Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano ha posticipato almeno fino alla prossima settimana il suo esame della costituzionalità delle incarcerazioni di imputati giudicati colpevoli anche in secondo grado, una decisione che rende dunque impossibile la scarcerazione dell'ex presidente Lula da Silva, in carcere dallo scorso sabato per scontare una pena di 12 anni per corruzione e riciclaggio. E' stato il giudice Marco Aurelio Mello - lo stesso che aveva chiesto che la questione fosse iscritta nell'agenda di lavoro dell'alta corte - a decidere di spostare il dibattito almeno fino alla prossima settimana, il che è stato interpretato dagli analisti come un segnale negativo per Lula.