Putin, Italia è tra partner chiave in Ue

MOSCA, 11 APR - "L'Italia è uno dei nostri partner chiave nelle Ue: Mosca è senz'altro interessata ad approfondire la cooperazione con l'Italia con la quale abbiamo relazioni culturali che sono un esempio per le altre nazioni". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel corso della cerimonia per la presentazione delle credenziali di 17 ambasciatori di vari Paesi del mondo. Con la cerimonia di oggi, l'ambasciatore italiano Pasquale Terracciano comincia ufficialmente il suo mandato in Russia.