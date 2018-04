Dubbi Mosca autenticità messaggio Yulia

LONDRA, 12 APR - L'ambasciata russa nel Regno Unito mette in dubbio l'autenticità del messaggio attribuito da Scotland Yard a Yulia Skripal in cui la figlia dell'ex spia rifiuta "per il momento" l'assistenza di Mosca e prende le distanze da sua cugina Viktoria, chiedendole di non parlare per lei o per suo padre Serghei. "Noi - si legge in una nota della sede diplomatica russa - vogliamo essere sicuri che provenga davvero da Yulia e abbiamo grandi dubbi al riguardo. Il testo è formulato ovviamente per appoggiare le dichiarazioni delle autorità britanniche ed escludere ogni contatto di Yulia col mondo esterno: funzionari consolari, giornalisti e parenti". Il fatto che Yulia Skripal sia stata nascosta in un luogo segreto - dopo essere stata dimessa dall'ospedale in seguito alla sospetta intossicazione da gas nervino - senza essere mai stata mostrata a nessuno, né aver potuto fare alcuna dichiarazione pubblica con la propria bocca, induce Mosca a sospettare che venga tenuta in forzato isolamento.