Merkel non parteciperemo a guerra Siria

BERLINO, 12 APR - Angela Merkel esclude una partecipazione tedesca ad un intervento militare in Siria. Lo ha detto in conferenza stampa con il premier danese. "La Germania non prenderà parte ad eventuali azioni militari in Siria. Nel caso in cui ve ne siano, perché ancora non è stato deciso", ha aggiunto Merkel, precisando comunque di sostenere e appoggiare qualsiasi azione "per dare il segnale che questi attacchi chimici non sono accettabili".