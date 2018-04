Rinvio per Alfie, nuovo ricorso genitori

LONDRA, 13 APR - Verdetto rinviato per il piccolo Alfie Evans, dopo il via libera della magistratura britannica ai medici che lo hanno in cura per una patologia neurologica gravissima (ma mai esattamente diagnosticata) a staccare la spina contro la volontà dei genitori. Il papà e la mamma, Tom Evans e Kate James, poco più che ventenni, hanno infatti avviato una nuova azione legale rivolgendosi alla Corte d'Appello per ottenere una prosecuzione dei trattamenti salvavita sulla base di segnali interpretati come di possibile miglioramento delle condizioni del bambino, che non ha neppure due anni. La Corte ha accettato di riesaminare il caso e fissato l'udienza per lunedì 16. Ieri alcune centinaia di persone hanno manifestato contro la decisione di staccare la spina assieme a Tom Evans dinanzi all'ospedale Alder Hey di Liverpool. I genitori di Alfie avevano invocato in passato anche un trasferimento del figlio al Bambino Gesù di Roma, per sperimentare una nuova possibile terapia.