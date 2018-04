Nyt, inchiesta Cohen minaccia Trump

WASHINGTON, 14 APR - Consiglieri del presidente Usa Donald Trump sono giunti alla conclusione che l'inchiesta in corso a New York che coinvolge Michael Cohen ponga una minaccia maggiore e piu' imminente dell'inchiesta sul Russiagate guidata dal procuratore speciale Robert Mueller. Lo scrive il New York Times citano fonti informate. Secondo il giornale Trump si ritrova inoltra sempre piu' isolato nel reagire alla vicenda, con suoi collaboratori riluttanti a consigliarlo a riguardo nel timore di venire coinvolti a loro volta.