Assad impassibile in video presidenza

ROMA, 14 APR - Tranquillo e impassibile. Così appare il presidente siriano, Bashar al-Assad, in un video postato stamattina dalla presidenza di Damasco su Twitter dopo l'attacco militare congiunto di Usa, Francia e Gran Bretagna sulla Siria. Nel video, Assad entra nel palazzo presidenziale a Damasco con in mano la 24 ore, in una giornata apparentemente uguale a tutte le altre.