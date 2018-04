Siria: M5s, preoccupano divisioni Onu

ROMA, 14 APR - "Il M5S pur restando al fianco dei propri alleati manifesta comunque preoccupazione per le forti divisioni che continuano a registrarsi in seno al Consiglio di Sicurezza Onu". Così i capigruppo M5s di Camera e Senato Giulia Grillo e Danilo Toninelli hanno commentato l'evoluzione della crisi in Siria, dopo l'attacco aereo di Usa, Gran Bretagna e Francia sul Paese.