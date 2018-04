Mosca, veleno Skripal non è russo

MOSCA, 14 APR - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, citando i risultati di un'analisi indipendente condotta da un laboratorio svizzero, sostiene che la sostanza usata per avvelenare gli Skripal in Gran Bretagna "non sia di tipo Novichok", che peraltro "il rapporto definitivo dell'Opac non menziona", bensì "il composto chimico BZ, in dotazione di Stati Uniti, Gran Bretagna e alcuni paesi Nato". Lo riportano i media russi.