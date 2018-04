Atterraggio emergenza per volo Air China

PECHINO, 15 APR - Un aereo della Air China è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza per non meglio precisate ragioni di "pubblica sicurezza". Lo riferisce l'ente dell'aviazione civile cinese sottolineando che tutti i passeggeri sono sani e salvi. Il volo 1350 era decollato stamani alle 8.40 ora locale dalla città di Changsha, nella provincia di Hunan, con destinazione Pechino. Dopo poco più di un'ora di volo invece è dovuto atterrare a Zhengzhou per un'"interferenza illegale". Le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza hanno mostrato polizia in assetto anti-sommossa fuori da un hotel nell'aeroporto della città. Le autorità dello scalo di Zhengzhou hanno assicurato che sono state subito attivate le procedure di emergenza e tutti i servizi funzionano regolarmente.