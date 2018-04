Siria: in piazza a Atene contro raid Usa

ATENE, 15 APR - Migliaia di greci sono scesi in piazza oggi ad Atene per una manifestazione organizzata dal partito comunista contro i raid in Siria di Usa, Gran Bretagna e Francia. La protesta è partita da piazza Sintagma, nel centro della capitale greca, ed è arrivata fino all'ambasciata americana dove sono partiti canti e slogan anti-Usa. Qualcuno ha scritto sul marciapiede davanti alla sede diplomatica: "Americani assassini". La polizia ha presidiato l'area in cui si è svolta la manifestazione che si è conclusa senza incidenti. Il leader del partito comunista greco Dimitris Koutsoumbas, ha attaccato i politici greci per aver creduto alle "inconsistenti bugie sull'uso di armi chimiche in Siria" e per "essere succubi" dell'Ue e della Nato.