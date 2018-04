Germania: scontro tra 2 biplani, 2 morti

BERLINO, 15 APR - Almeno due persone sono morte nello schianto tra due ultraleggeri avvenuto nel pomeriggio nella città tedesca di Schwaebisch Hall. Nel citare la polizia, la tv pubblica Swr riferisce che non è chiaro se ci siano altre vittime. I due velivoli coinvolti nell'incidente, per cause ancora da accertare, sono un ultraleggero e un biplano. In base a quanto si è appreso, entrambi erano nelle vicinanze dell'aeroporto Wuerth Airport in procinto di atterrare quando è avvenuto lo schianto.