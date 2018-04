A Gaza proteste per blocco stipendi

(ANSAmed) - GAZA, 16 APR - La polizia di Hamas presidia oggi le strade di Gaza, in particolare gli ingressi delle banche, per contenere le espressioni di protesta di dipendenti pubblici che lamentano di non aver ricevuto dall'Anp gli stipendi di questo mese. Fonti locali precisano che gruppi di dimostranti si sono raccolti oggi agli ingressi di alcuni istituti bancari e da là inveiscono nei confronti del presidente Abu Mazen che peraltro già un anno fa aveva ridotto i loro stipendi del 30 per cento nel contesto di una controversia con Hamas. Secondo le fonti, i dipendenti pubblici sono circa 30 mila. Nei giorni scorsi, nel tentativo di sanare i contrasti fra Anp e Hamas - a due mesi dal fallito attentato a Gaza contro il premier Rami Hamdallah - è giunta nella Striscia una delegazione ad alto livello di funzionari egiziani che ha incontrato il leader di Hamas Ismail Haniyeh. La delegazione ha poi suggerito che Hamas ed al-Fatah tornino ad incontrarsi al Cairo.