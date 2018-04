Ancora accoltellamenti a Londra, 2 morti

LONDRA, 16 APR - Ancora accoltellamenti e ancora omicidi a Londra, dove nelle ultime ore due giovani e una donna sono rimasti vittime di tre aggressioni separate con un bilancio di due morti e un ferito grave. Un ventenne è stato ucciso nella zona di Colindale, a nord della capitale britannica, secondo quanto riferiscono fonti di polizia alla Bbc, precisando che come sospetta responsabile dell'accaduto è stata arrestata una giovane donna coetanea. Il secondo agguato fatale è avvenuto invece a Brixton, zona sud di Londra, dove a essere assassinata con un coltello à stata una donna di poco più di 30 anni. Mentre un 18enne è stato ferito in un terzo episodio ed è in ospedale in "condizioni critiche". Due di queste vicende avrebbero moventi di natura "personale". Dall'inizio del 2018 salgono così a oltre 35 gli accoltellamenti mortali a Londra, mentre il numero totale di omicidi supera ormai la sessantina: con vittime in molti casi giovani e appartenenti a minoranze etniche.