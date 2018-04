Commonwealth: Harry ambasciatore giovani

LONDRA, 16 APR - Si espande il ruolo pubblico del principe Harry, a poco più di un mese dal suo matrimonio con l'attrice americana Meghan Markle. Il secondogenito dell'erede al trono Carlo e della defunta lady Diana è stato infatti nominato 'ambasciatore speciale' per la promozione fra i giovani dei valori e dei progetti di cooperazione interni al Commonwealth, l'organizzazione che raduna numerosi Paesi dell'ex impero britannico. L'annuncio è stato dato a margine dell'11esimo Commonwealth Business Forum, inaugurato oggi a Londra dalla premier del Regno Unito, Theresa May. Uno dei quattro appuntamenti preparatori dell'imminente prossimo vertice dei leader dell'istituzione: realtà su cui il governo britannico intende far leva in modo particolare in vista della Brexit e del divorzio dall'Ue. Nel suo discorso di saluto al Forum, May ha sottolineato la dimensione globale e le potenzialità del Commonwealth in termini economici, oltre che sociali, culturali, di sostegno a progetti umanitari.