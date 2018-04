Puigdemont, evitare nuove elezioni

MADRID, 16 APR - Il presidente deposto catalano e leader del fronte indipendentista Carles Puigdemont ha detto di volere evitare un ritorno alle urne dopo quattro tentativi senza successo, per il veto di Madrid, di eleggere un nuovo presidente. Se non sarà eletto entro il 22 maggio il ritorno alle urne sarà automatico. In una intervista a Tv3 da Berlino, Puigdemont non ha escluso la presentazione di un nuovo candidato: "dobbiamo trovare formule perché non ci siano nuove elezioni" ha affermato.