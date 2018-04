Neri arrestati da Starbucks, proteste

NEW YORK, 16 APR - Decine di persone stanno manifestando davanti alla caffetteria Starbucks di Philadelphia, dove due afroamericani sono stati arrestati senza apparente motivo. "Il caffè Starbucks è contro i neri" è uno degli slogan cantati dai manifestanti, che si sono radunati intorno alle sette del mattino locali. "Non vogliamo che questo punto vendita Starbucks realizzi alcun guadagno oggi. Questo è il nostro obiettivo" dice Abdul-Aliy Muhammad, uno degli organizzatori della protesta e co-fondatore di Black and Brown Workers Collective.