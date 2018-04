Armenia: proteste dell'opposizione

MOSCA, 17 APR - Il leader dell'opposizione armena, Nikol Pashinyan, ha annunciato che nel Paese si è creata "una situazione rivoluzionaria". Lo riporta Interfax. "In tutta la repubblica - ha detto - hanno luogo azioni di protesta, scioperi, vengono bloccate le strade. Io do l'annuncio dell'inizio della rivoluzione di velluto". Pashinyan ha poi dichiarato che "circa 30 persone sono state portate nelle stazioni di polizia" in seguito alle proteste contro la nomina a primo ministro dell'ex presidente Serzh Sargsyan.