Merkel negli Usa da Trump il 27 aprile

BERLINO, 18 APR - Il 27 aprile Angela Merkel volerà negli Usa per incontrare il presidente americano Donald Trump. Lo ha comunicato in conferenza stampa la portavoce di Merkel, Ulrike Demmer. "Sono molte le sfide con cui si devono confrontare Europa e Usa, ed è nell'interesse tedesco, come in quello americano, affrontarle insieme", ha detto, rispondendo alle domande sui temi della bilaterale.