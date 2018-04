Siria: spari contro team Onu ieri a Duma

ROMA, 18 APR - Il team di sicurezza dell'Onu che ieri ha compiuto un primo sopralluogo a Duma, in Siria, per verificarne le condizioni di sicurezza, è stato bersaglio di colpi d'arma da fuoco. Lo riferisce il capo dell'Opac, citato da Sky News. Una squadra di ispettori Opac deve visitare il sito per verificare il presunto attacco chimico del 7 aprile scorso.